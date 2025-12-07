NB I: ETO–Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika – élőben az NSO-n!
Győr, ETO Stadion, 13.15 óra. (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Káprály Mihály
ÉRDEKESSÉGEK
♦ Szerdán Mezőkövesden mérkőztek meg egymással először az NB I-ben, a találkozót második félidei eredményesebb játékával úgy nyerte meg 3–1-re a vendég győri csapat, hogy Vingler László piros lapja miatt a 77. perctől emberhátrányban játszott. A 20 éves középpályásnak ezért a vasárnapi meccset ki kell hagynia.
♦ 2017 és 2024 között 12 összecsapásuk volt az NB II-ben, és ezekből a barcikaiak egyet sem tudtak megnyerni. A mérleg 7 ETO-győzelem és 5 döntetlen, 28–12-es gólkülönbség.
♦ A másodosztályban az ETO pályaválasztása mellett 3 találkozó a győriek győzelmével, 3 pedig döntetlennel végződött. Legutóbb 2023 novemberében Heil Valter és Kotula Máté öngóljával úgy győztek 2–0-ra az akkor még a spanyol Antonio Munoz által irányított győriek, hogy Deian Boldort a 70. percben kiállították.
♦ Az ETO néhány váratlan kudarc után magára talált: a legutóbbi 2 bajnokiját megnyerte, az előző 4 fordulóban pedig 9 pontot gyűjtött, és közben egyedül a ZTE elleni vereség (0–1) csúszott be a zöld-fehéreknek.
♦ Az abszolút újonc Kazincbarcika 5 forduló óta nyeretlen, 4 vereség mellett csupán két körrel ezelőtt, a DVTK ellen pályaválasztóként tudott egy pontot szerezni (1–1). Kuttor Attila együttese most már minden lényeges mutatóban utolsó: övé a legkevesebb pont (11) és szerzett gól (15), a legtöbb vereség (10) és kapott gól (31), a legrosszabb gólkülönbség (–16), és egyedül a győzelmek számában (3) van hármas holtversenyben a mezőny végén.
♦ A győriek otthoni mérlege 3–2–2, ezzel a középmezőnyben vannak a hazai tabellán, ugyanakkor a legkevesebb gólt kapták, 7 mérkőzésen mindössze 5-öt. Az is igaz, hogy szerzett góljaik száma szintén kevés: ott 8-cal hármas egálban állnak leghátul az élvonalban.
♦ A Barcika házon kívül mindössze Nyíregyházán tudott nyerni (1–0) és Diósgyőrben ért el döntetlent (2–2), a többi 5 alkalommal vesztesen tért haza. Ezek után nem meglepő, hogy holtversenyben utolsó a vendégtáblázaton.
A 16. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
December 7., vasárnap
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották:
Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0
Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1
Paksi FC–MTK Budapest 3–1
|1. Ferencváros
|15
|8
|4
|3
|31–17
|+14
|28
|2. Debrecen
|16
|8
|4
|4
|25–20
|+5
|28
|3. Paks
|16
|7
|6
|3
|35–25
|+10
|27
|4. ETO
|15
|7
|5
|3
|30–16
|+14
|26
|5. Puskás Akadémia
|16
|7
|4
|5
|22–20
|+2
|25
|6. Kisvárda
|15
|7
|2
|6
|18–23
|–5
|23
|7. MTK
|16
|6
|2
|8
|29–32
|–3
|20
|8. Zalaegerszeg
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Diósgyőr
|16
|4
|6
|6
|23–27
|–4
|18
|10. Újpest
|15
|4
|4
|7
|21–26
|–5
|16
|11. Nyíregyháza
|16
|3
|5
|8
|18–31
|–13
|14
|12. Kazincbarcika
|15
|3
|2
|10
|15–31
|–16
|11