NB I: ETO–Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika – élőben az NSO-n!

Győr, ETO Stadion, 13.15 óra. (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Káprály Mihály

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Szerdán Mezőkövesden mérkőztek meg egymással először az NB I-ben, a találkozót második félidei eredményesebb játékával úgy nyerte meg 3–1-re a vendég győri csapat, hogy Vingler László piros lapja miatt a 77. perctől emberhátrányban játszott. A 20 éves középpályásnak ezért a vasárnapi meccset ki kell hagynia.

♦ 2017 és 2024 között 12 összecsapásuk volt az NB II-ben, és ezekből a barcikaiak egyet sem tudtak megnyerni. A mérleg 7 ETO-győzelem és 5 döntetlen, 28–12-es gólkülönbség.

♦ A másodosztályban az ETO pályaválasztása mellett 3 találkozó a győriek győzelmével, 3 pedig döntetlennel végződött. Legutóbb 2023 novemberében Heil Valter és Kotula Máté öngóljával úgy győztek 2–0-ra az akkor még a spanyol Antonio Munoz által irányított győriek, hogy Deian Boldort a 70. percben kiállították.

♦ Az ETO néhány váratlan kudarc után magára talált: a legutóbbi 2 bajnokiját megnyerte, az előző 4 fordulóban pedig 9 pontot gyűjtött, és közben egyedül a ZTE elleni vereség (0–1) csúszott be a zöld-fehéreknek.

♦ Az abszolút újonc Kazincbarcika 5 forduló óta nyeretlen, 4 vereség mellett csupán két körrel ezelőtt, a DVTK ellen pályaválasztóként tudott egy pontot szerezni (1–1). Kuttor Attila együttese most már minden lényeges mutatóban utolsó: övé a legkevesebb pont (11) és szerzett gól (15), a legtöbb vereség (10) és kapott gól (31), a legrosszabb gólkülönbség (–16), és egyedül a győzelmek számában (3) van hármas holtversenyben a mezőny végén.

♦ A győriek otthoni mérlege 3–2–2, ezzel a középmezőnyben vannak a hazai tabellán, ugyanakkor a legkevesebb gólt kapták, 7 mérkőzésen mindössze 5-öt. Az is igaz, hogy szerzett góljaik száma szintén kevés: ott 8-cal hármas egálban állnak leghátul az élvonalban.

♦ A Barcika házon kívül mindössze Nyíregyházán tudott nyerni (1–0) és Diósgyőrben ért el döntetlent (2–2), a többi 5 alkalommal vesztesen tért haza. Ezek után nem meglepő, hogy holtversenyben utolsó a vendégtáblázaton.



A 16. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

December 7., vasárnap

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották:

Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1

Paksi FC–MTK Budapest 3–1



1. Ferencváros 15 8 4 3 31–17 +14 28 2. Debrecen 16 8 4 4 25–20 +5 28 3. Paks 16 7 6 3 35–25 +10 27 4. ETO 15 7 5 3 30–16 +14 26 5. Puskás Akadémia 16 7 4 5 22–20 +2 25 6. Kisvárda 15 7 2 6 18–23 –5 23 7. MTK 16 6 2 8 29–32 –3 20 8. Zalaegerszeg 15 5 4 6 23–22 +1 19 9. Diósgyőr 16 4 6 6 23–27 –4 18 10. Újpest 15 4 4 7 21–26 –5 16 11. Nyíregyháza 16 3 5 8 18–31 –13 14 12. Kazincbarcika 15 3 2 10 15–31 –16 11 AZ ÁLLÁS



