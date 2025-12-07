Nemzeti Sportrádió

NB I: ETO–Kazincbarcika

2025.12.07. 13:03
Vitális Milán szerdán bevette a Kazincbarcika hálóját (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 16. fordulójának vasárnapi első mérkőzésén a tabellán 26 ponttal negyedik ETO FC a 11 ponttal utolsó Kolorcity Kazincbarcikát fogadja. Ha a győriek nyernek, legalább az FTC–Kisvárda találkozóig a táblázat élére ugranak! Kövesse a mérkőzés fontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével!

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika – élőben az NSO-n!
Győr, ETO Stadion, 13.15 óra.  (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Káprály Mihály

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Szerdán Mezőkövesden mérkőztek meg egymással először az NB I-ben, a találkozót második félidei eredményesebb játékával úgy nyerte meg 3–1-re a vendég győri csapat, hogy Vingler László piros lapja miatt a 77. perctől emberhátrányban játszott. A 20 éves középpályásnak ezért a vasárnapi meccset ki kell hagynia.

♦ 2017 és 2024 között 12 összecsapásuk volt az NB II-ben, és ezekből a barcikaiak egyet sem tudtak megnyerni. A mérleg 7 ETO-győzelem és 5 döntetlen, 28–12-es gólkülönbség.

♦ A másodosztályban az ETO pályaválasztása mellett 3 találkozó a győriek győzelmével, 3 pedig döntetlennel végződött. Legutóbb 2023 novemberében Heil Valter és Kotula Máté öngóljával úgy győztek 2–0-ra az akkor még a spanyol Antonio Munoz által irányított győriek, hogy Deian Boldort a 70. percben kiállították.

♦ Az ETO néhány váratlan kudarc után magára talált: a legutóbbi 2 bajnokiját megnyerte, az előző 4 fordulóban pedig 9 pontot gyűjtött, és közben egyedül a ZTE elleni vereség (0–1) csúszott be a zöld-fehéreknek. 

♦ Az abszolút újonc Kazincbarcika 5 forduló óta nyeretlen, 4 vereség mellett csupán két körrel ezelőtt, a DVTK ellen pályaválasztóként tudott egy pontot szerezni (1–1). Kuttor Attila együttese most már minden lényeges mutatóban utolsó: övé a legkevesebb pont (11) és szerzett gól (15), a legtöbb vereség (10) és kapott gól (31), a legrosszabb gólkülönbség (–16), és egyedül a győzelmek számában (3) van hármas holtversenyben a mezőny végén.

♦ A győriek otthoni mérlege 3–2–2, ezzel a középmezőnyben vannak a hazai tabellán, ugyanakkor a legkevesebb gólt kapták, 7 mérkőzésen mindössze 5-öt. Az is igaz, hogy szerzett góljaik száma szintén kevés: ott 8-cal hármas egálban állnak leghátul az élvonalban.

♦ A Barcika házon kívül mindössze Nyíregyházán tudott nyerni (1–0) és Diósgyőrben ért el döntetlent (2–2), a többi 5 alkalommal vesztesen tért haza. Ezek után nem meglepő, hogy holtversenyben utolsó a vendégtáblázaton.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! 

A 16. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
December 7., vasárnap
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották:
Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0
Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1
Paksi FC–MTK Budapest 3–1
 

1. Ferencváros1584331–17+1428
2. Debrecen1684425–20+528
3. Paks1676335–25+1027
4. ETO 1575330–16+1426
5. Puskás Akadémia1674522–20+225
6. Kisvárda1572618–23–523
7. MTK 1662829–32–320
8. Zalaegerszeg1554623–22+119
9. Diósgyőr1646623–27–418
10. Újpest1544721–26–516
11. Nyíregyháza1635818–31–1314
12. Kazincbarcika15321015–31–1611
AZ ÁLLÁS


 

 

