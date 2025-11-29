Ezúttal a Győr otthonában szenvedett nagy különbségű vereséget az MTK

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

ETO FC–MTK BUDAPEST 3–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 4220 néző. Vezette: Erdős

Gólszerző: Benbuali (45.), Bánáti (80.), Gavrics (90+1.)

Kiállítva: Németh H. (43., MTK)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

Az őszi szezon hajrájára kis túlzással új igazolással gazdagodott az ETO FC: augusztus 21. óta először léphetett pályára a felnőttek között Miljan Krpics, a védő még a Rapid elleni Konferencialiga-párharc első meccsén szenvedett súlyos bokasérülést. A játékos a balszerencsés szerelési kísérletig hónapokon keresztül válogatott formában futballozott, stílusával jókora lendületet adhat a bajnokságban megtorpanó győrieknek.

A kezdés után az MTK akarata érvényesült: az ötödik percben szép támadásból lesgólt ért el, a 12. percben pedig Átrok Zalán vezethette volna kapura a labdát, vagy továbbíthatta volna Molnár Ádinnak, de mire úgy tűnt, saját maga akarja befejezni az akciót, csapnivaló ütemben passzolt, a győriek pedig tisztáztak. Az ETO összeszedte magát, egyre-másra próbálkozott, a 23. percben Bánáti Kevin révén a kapuba is utat talált, de kezezés miatt ezután sem következett középkezdés (azonban érdemes lehet visszanézni az akció elejét, ahogy Miljan Krpics 30-40 métert kihasított az ellenfél területéből lendületes labdavezetésével). A félidő hajrájára végre lüktetővé vált a játék, a győriek egyre többször tudtak bontani a széleken – sokáig viszonylag jól működött, hogy a fővárosi szélsők mélyen visszaléptek a védők mellé –, viszont a ritmusváltással együtt a vendégkontrák is szaporodtak, Németh Krisztián 16 méterről lőhetett veszelyes támadás végén, Samuel Petrás könnyedén védett. A 44. percben aztán hatalmas fordulat jött: Németh Hunor ugyan nem szándékosan, de csúnyán rácsúszott Vitális Milánra, s a VAR-ozás után Erdős József nem akart úgy járni, mint néhány héttel ezelőtt Bogár Gergő, kiállította a fiatal középpályást. Nem sokat vacakolt az ETO, Paul Anton káprázatos indításából Daniel Stefulj hozta kihozhatatlan helyzetbe Nadir Benbualit, így előnnyel vonulhatott az öltözőbe a csontrepesztő hideg elől.

Kerezsi Zalán a második félidő kezdetén állt játékba, a 48. percben már szaladhatott volna ünnepelni, de bántóan gyenge lövéssel fejezte be a remek kontraakciót. Nem büntetett az ETO, pedig minden lehetősége megvolt rá: Zseljko Gavrics kétszer, Nadir Benbuali egyszer hibázott nagy helyzetben tíz percen belül, mindezek mellett több, az utolsó pillanatban lefülelt beadás miatt is foghatta a fejét a közönség. Ugyancsak gólt szerezhetett volna az MTK: a 68. percben Marin Jurina lépett ki helyzetben, 23 méterről akart átemelni, de a szlovák kapus kezében landolt a labda. Tovább jöttek a győri helyzetek, Bánáti Kevin megpróbálta lemásolni érvénytelenített gólját, de néhány méterről a lécre bombázta a labdát, amely ezúttal kifelé, nem a gólvonal mögé pattant. A 80. percben a kapu torkából már nem tudott hibázni, Schön Szabolcs megindulása után gólra váltotta a centerezést. Megérdemelte a gólt a fiatal támadó, rengeteget dolgozott érte. A hosszabbításban még Zseljko Gavrics is betalált, az ETO emberelőnyben mutatott játéka alapján maradéktalanul megérdemelte a győzelmet. 3–0