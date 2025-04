A Kecskemét fedett lelátók építésére pályázott az MLSZ-nél

Filus Andor is elmondta, az új tulajdonos belépése óta folyamatosan keresték a forrásokat és a lehetőségeket, hogy lépésről lépésre csökkentsék a lemaradásukat, és most megtennék a következőt, amennyiben pozitív MLSZ-határozat születik.

„Február 28-ig lehetett infrastrukturális kérelmeket beadni TAO-pályázaton keresztül a Magyar Labdarúgó-szövetség felé, amit meg is tettünk. Azt már az elejétől kezdve hangsúlyoztuk, hogy a lehetőségeink szerint mindent megteszünk azért, hogy a Széktói Stadion folyamatosan fejlődhessen, azzal együtt is, hogy nem mi vagyunk a stadion üzemeltetője, hiszen önkormányzati tulajdonról van szó. Az első lépés az volt, hogy egyáltalán hazai pályán játszhassunk, ezért a feljutásunk után önerőből valósítottuk meg azokat a fejlesztéseket, amik mindenképpen kellettek ahhoz, hogy ez megvalósuljon – mondta a sportvezető. – Igazán jelentős dolog, ami hiányzik még a Széktói Stadionból, az a fedett lelátók megléte, ami előírás is. Nemcsak ezért, hanem főleg a szurkolók miatt is szeretnénk, ha ez a fejlesztés megvalósulna. Biztosak vagyunk benne, hogy pozitív hatást gyakorolna a nézőszámra, a nyári tűző nap, vagy a szakadó eső sem riasztaná el a drukkerek egy részét adott esetben. Pályáztunk már korábban is, illetve több úton elindultunk a megvalósítás felé, de ahogy azt többször is hangsúlyoztam, először a forrásokat kell megtalálni ahhoz, hogy egy nagyobb fejlesztés elindulhasson. Annyit elmondhatok, hogy a klub saját költségen már korábban elkészíttette a terveket a lelátó fedésre, a hatósági ügyintézés elindult, a megszerzett építési engedély és kiviteli tervek alapján pályáztunk az MLSZ-nél.”

A fejlesztések nemcsak a stadiont érintik, hanem a létesítményt is. Filus hozzátette, hogy céljaik között olyan fejlesztések vannak, amelyek az utánpótlástól a felnőtt csapatokig tovább építik a klubot. Emellett a Műkertvárosi Sportcentrumra is odafigyelnek, hiszen az NB III-as csapat ott vívja hazai meccseit, a közelmúltban saját forrásból, közösen összefogva újították fel a főépület öltözőit és vizes blokkjait.