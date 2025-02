Jövő pénteken kezdődik a rájátszás a férfi futsal NB I-ben

A versenybizottság szerdai határozata szerint jövő hét pénteken a címvédő és listavezető Haladás az alapszakasz harmadik helyén végzett Veszprém ellen kezdi meg a rájátszást, a negyedik helyezett Nyíregyháza pedig az idei kiírás kezdetéhez hasonlóan ezúttal is a mögött álló Berettyóújfaluval csap össze az első körben. A tavalyi ezüstérmes Kecskemét – amely most is második a tabellán – pedig a hatodik Újpesthez látogat – közölte az MLSZ a honlapján.

Az alsóházban az újonc TFSE hazai pályán az Aramis SE ellen, míg a sereghajtó Rubeola a Nyírbátor vendégeként kezdi meg az élvonalban maradásért zajló küzdelmet, a Debrecen pedig a Magyar Futsal Akadémiát fogadja a jövő heti nyitó fordulóban.

Az alapszakasz eredményei alapján az első helyezett 7, a második 5, a harmadik 4, a negyedik 3, az ötödik 2, a hatodik 1 pontot visz a felső-, illetve az alsóházba. A 10 fordulós rájátszásban oda-visszavágós körmérkőzéses formában játszanak egymás ellen a csapatok. A rájátszás utolsó játéknapját május 26-án rendezik.

A felsőházban a 10. fordulót követően az első két helyezett küzdhet a bajnoki címért, míg a 3. és 4. pozíciót megszerző gárdák a bronzéremért csapnak össze. A helyosztó párharcok az egyik fél harmadik sikeréig tartanak. Az alsóház utolsó két helyezettje a 10. forduló végén búcsúzik az élvonaltól.

FUTSAL NB I

Az alapszakasz végeredménye: 1. Haladás 49 pont (98–49), 2. Kecskemét 49 (96–56), 3. Veszprém 46, 4. Nyíregyháza 44, 5. Berettyóújfalu 42, 6. Újpest 38, 7. Aramis SE 37, 8. Nyírbátor 27, 9. DEAC 22, 10. Magyar Futsal Akadémia 19, 11. TFSE 8, 12. Rubeola FC 3