Pascal Jansen: Pont az ellenkezője történt a Paks, mint a Tottenham ellen

Az FTC trénere, Pascal Jansen azzal kezdte, hogy gratulált a Paksnak.

„Az első félidő alapján megérdemelten vezetett kettő nullára. Sajnos nem kezdtünk jól, a szünetben is változtattunk is három helyen, hogy módosítsunk a taktikán és a mentális dolgokat is rendbe tegyük. Ezután megérdemelten szépítettünk, és elég helyzetet dolgoztunk ki az egyenlítéshez vagy akár a vezetéshez is. Sajnos ilyenkor egy csapat kinyílik, és a kontra benne van a játékban. A második és a harmadik bekapott gól nagyon hasonló volt, amiért a Paksnak gratulálhatunk, viszont a részünkről ez nagy hiba volt.”

Azt, hogy mi történhetett csapatával az első félidőben, részletesebben is kifejtette.

„Nem voltunk ott a pályán. Sokkal agresszívabb volt a Paks, engedtük az ellenfelet a bal oldalon akciókat vezetni, és a kipattanókra is ők értek oda. Pont az ellenkezője történt, mint a Tottenham elleni első húsz percben, pedig arra számítottunk, hogy ugyanúgy sikerül megnyomnunk.”

PASCAL JANSEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A Paks vezetőedzője, Bognár György nagyon büszke volt a játékosaira.

„Egyénileg és csapatszinten is jól teljesítettek. A tervünk az volt, hogy az első negyed órát megnyomjuk, letámadjuk a Fradit, mert csütörtökön tétmeccset játszottak és keveset rotáltak. Ez nagyjából bejött, egész jól játszottunk. A második félidőben csak bekkeltünk, tartottuk az eredményt, nagy nyomás nehezedett ránk, de minőségi helyzetet nem dolgozott ki a Fradi.”

Böde Dániel az M4 Sportnak adott interjújában azt mondta, meglepődött azon, hogy a kezdőbe került, mert edzésen is alig rúgott gólt – erre kért a Nemzeti Sport „magyarázatot” a mestertől.

„Előző héten egy kisebb sérülés miatt nem edzett végig, de mivel ezt a hetet már végig tudta dolgozni, úgy döntöttem, hogy hatvan percet biztosan tud játszani. És ahhoz, hogy az elejét megnyomjuk, kellett az ő jó játéka is.”

BOGNÁR GYÖRGY SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

NB I

9. FORDULÓ

Paksi FC–Ferencvárosi TC 3–1 (Osváth 2., Böde 35., Tóth Barna 69., ill Kady 62.)

Paks, Paksi FC Stadion, 4388 néző. V: Berke

