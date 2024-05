Hitt a befektetett munkában – Bene, az újpesti mesterlövész

A kötetben mintegy keretbe foglalva idéződik fel Bene Ferenc pályafutása. A kis Bene Feri, akiből édesapjához hasonlóan szintén futballista lett, az 1982–1983-as idényben már a Volánban játszó papa mellé felül a Nagykanizsa elleni bajnokira induló autóbuszra, s az utazás alatt a csatár mesél a karrierjéről – afféle útravalóul a srácnak.

A kiadvány egyik erénye, hogy a szerző – a 74 éves Dunai III Edének is köszönhetően – néhány olyan titokról is fellebbenti a fátylat, amelyről csupán az egykor az öltözőben tartózkodó társak tudhatnak. Főhősünk a (cseh)szlovák Spartak Trnava elleni BEK-negyeddöntő előtt a svábhegyi (szabadság-hegyi) edzőtáborban a napi penzum elvégzése után este elment futni, mondván, nem érzi magát a legjobb fizikai állapotban, s különben is másfél kiló (!) súlyfeleslege van. Ilyen volt Bene Feri, ha kellett, önmagát sanyargató.

Éppen az ilyen és az ehhez hasonló epizódok adják azokat a pluszokat, amelyekből megérthető a nyolcszoros magyar bajnok, háromszoros MNK-győztes, ötszörös gólkirály mentalitása. Persze lehet legyinteni, oly korban élt, amikor még nem létezett internet, korántsem zúdult annyi információ a fiatalokra, s nem lehetett mást csinálni. Ám ez sommás vélemény. Neki a grund jelentette az akadémiát, mint megannyi kortársának. És bizony, ki kellett emelkedni a többiek közül. Gyerekként állandóan focizott, gyakorolta a kapura lövést, nem véletlen, hogy az NB III-as Kaposvári Kinizsiben a korábbi újpesti csatár, Avar István („Ricsi”) felfigyelt rá, s Újpestre hívta. Egy talán mellékes, ám Bene Ferenc korosztályára, sőt a tíz évvel fiatalabbakra is érvényes megjegyzés: ha akkoriban valaki gyakorolt, neki kellett a labda után bandukolnia, egyben labdaszedő is volt, ami nem túl izgalmas feladat… Mégis, a srácok, akik Puskás Ferencek, Kocsis Sándorok akartak lenni, nem sajnálták a fáradságot. Alázatnak nevezném a gyakorláshoz való hozzáállást, amiből következett még valami: Bene Ferenc már olimpiai bajnokként és többszörös válogatottként is ugyanolyan szerény maradt, mint amikor tizenhat és fél évesen lila-fehér mezben élete első NB I-es meccsén a Pécsi Dózsa ellen kapott lehetőséget.

Amikor az 1964-es tokiói olimpián aranyérmes lett, már rutinos futballistának számított, mivel játszhatott Baróti Lajos az 1964-es Európa-bajnokságon bronzérmes válogatottjában. Mit játszhatott?! Fontos gólokat szerzett. S ugyan klubcsapatában Szusza Ferenctől a középcsatárposztot megörökölte, a válogatottban bizonyos Albert Flórián volt az első számú center. A kis Bene (ezt most 170 centis magasságára értem) nem foglalkozott ezzel, ha jobbszélsőként lehetett beférni a legjobbak közé, akkor kiment az oldalvonal mellé, s nem panaszkodott. Ahogyan Dunai fogalmazott az angliai világbajnokság találkozóival kapcsolatban: „Mivel játszani szeretett volna, elfogadta a szakvezetőség kérését, és akárcsak Tokióban, ismét kihúzódott a partvonal mellé. Nos, hamar kiderült, hogy a szélről indulva éppen olyan ellenállhatatlan, mint a megszokott helyén.” Talán mondani sem kell, a brazilok 3:1-es legyőzésekor a gólja előtt a jobb szélről cselezte be magát, a másodikat – ugyancsak a jobb szélről – ő varázsolta Farkas János lábára, s a 11-est megelőző pillanatban őt akasztották szabálytalanul – a jobb oldalon verekedte be magát.

Persze neki is akadtak keserű pillanatok a karrierjében: Várhidi Pál időnként indokolatlanul mellőzte, az pedig tőrdöfés volt Bene Feri szívébe, amikor megtudta, a szakvezető már az ő és olimpiai bajnok csapattársa, Dunai II Antal pótlására készül… De idézném a labdarúgót, akinek felfogása példaértékű: „(…) az a legfontosabb, hogy minden körülmények között megtaláljuk a boldogságot.”

Lehet, hogy elcsépelt, de Bene Ferenc esete (is) igazolja: a befektetett munka megtérül.

(Dunai Ede: Bene, az újpesti mesterlövész, Aposztróf Kiadó, 2023)

A második világégés végén Nyugat-Magyarországon még dörögtek a fegyverek, az újjáalakuló, a Szovjetunióból hazatérő Rákosi-Gerő tandem vezette Magyar Kommunista Párt azonban 1945 tavaszán már kidolgozta egyéb programjai mellett a sportkoncepcióját is. Ennek a tervezetnek az elvi-ideológiai alapvetését nagyjából úgy lehetne összefoglalni, hogy egyrészt: ami volt, azt el kell törölni, a klebelsbergi kultúr- és sportpolitika fasiszta, irredenta és militáns maradványait gyökerestől kell kitépni, a „feudális” arisztokrácia és a reakciós jobboldal sportegyesületeit (MAC, BBTE) fel kell oszlatni, létesítményeit, felszerelését pedig „kiigényelni”. Másrészt a pártvezetőség tisztában volt vele, hogy a – hamarabb remélt, de csak 2-3 év múlva megvalósuló – korlátlan politikai hatalom megragadásához kiváló eszköz a sport („A sport kereteiben el lehet jutni olyan tömegekhez is, amelyek egyébként kívül esnének a párt hatókörén.” MKP-jelentés, 1945), s amíg a nyílt színvallás (és leszámolás) ideje el nem jön, el lehet játszani a sportban a politika felett álló nemzetjobbító álságos, de kétségtelenül népszerű szerepét. A felszínen, a sajtóban, a nagygyűléseken hangoztatott jobboldalt ostorozó klisék mögött azonban érdekes módon az 1945 és 1947 közötti időszakban az MKP legnagyobb ellenfele – a (munkás)sportmozgalom vezetéséért vívott harcban mindenképp – a Szociáldemokrata Párt (SZDP) volt. Nyilván Rákosiék tisztában voltak vele, hogy a tömegek bizalmát (és voksait) nem a jobboldaltól, még csak nem is a ’45-ös választásokon győztes Kisgazdapárttól kell félteni, a szocdemekkel vívott pozícióharcok pedig kiterjedtek a sportirányítás kérdésére is. Ebben a harcban tökéletesen alkalmazták a politikai sémákat: a koalíciós pártok nekik nem tetsző, akadékoskodó, gerinces vezetőit jobboldali, reakciós jelzővel címkézték fel, és támadták mindaddig, amíg el nem lehetetlenítették őket. Így sikerült három év alatt átvennie az MKP-nak az irányítást az 1945 után alakuló-átalakuló, kezdetben SZDP vezette sportirányító szervezetekben (NSB, MOB, OSH stb.). Az MKP egyszerre kereste az utat a tömegsporton és a versenysporton keresztül népszerűsége javításához: előbbinek például az Országos Sportnapok, a „mezítlábas futballbajnokság” megszervezése, létesítmények építése, rendbehozatala, utóbbinak a Vasas SC „kisajátítása” és felfuttatása volt többek között az eszköze, mindezek propagálásához pedig az 1945. április 24-én megjelenő Népsport a párt szócsöveként működött. Az MKP ehhez az offenzívához a szovjet mintát alkalmazta, és fő szorgalmazója volt a magyar–szovjet (sport)kapcsolatok erősítésének. A párt részletes sportpolitikai akciótervét a Népsport 1947. november 23-i számában hozta nyilvánosságra. Ne feledjük, ekkor már – túl az 1947-es elcsalt („kékcédulás”) választásokon – mindenki tudta, merre, kihez kell igazodni, ezért az MKP sportprogramja egyhamar „közös gyerek” lett, minden párt csatlakozott hozzá. A jelszavak a következők voltak: központi sportirányítás (természetesen kommunista vezetőséggel); tömegesítés (minden évben 100 új pályával); az olimpikonok kiemelt támogatása (a tatai edzőtábor létrehozása). Távlatilag pedig: olimpiarendezés és a Népstadion felépítése. Ha ezek egyike-másika nem is valósult meg a fordulat éve (1948) után, a többsége igen. Meg persze a legfontosabb cél is, amihez a sport csak eszköz volt. A totális diktatúra kiépítése. 1953: zászlófelvonáshoz sorakoznak fel a sportolók a tatai edzőtáborban (Fotó: MTI/Pálvölgyi Ferenc) (Kutassi László: A magyar kommunista párt sportpolitikája, 1944–1948, Kossuth Kiadó, 1987) sport a diktatúra SZOLGÁLATÁBAN

Eduardo Galeano nemcsak jeles író, költő, politikai gondolkodó, de a futball világát újraértelmező próféta is volt. Aki a játék szellemi mélységeit is igyekszik felfedezni, annak kötelező olvasmány a 2015-ben, 74 évesen elhunyt uruguayi szerző El fútbol a sol y sombra (Futball napon és árnyékban) című 1995-ös könyve. „A futball története szomorú utazás a szépségtől a kötelességig. Mihelyst a sport iparággá lett, a játék öröméből fakadó szépséget eltépték gyökereitől. Manapság a professzionális futballban minden elítélendő, ami felesleges, feleslegesnek pedig az számít, ami nem hajt hasznot” – írta a dél-amerikai klasszikus, akinek posztumusz megjelentetett spanyol futballszöveg-válogatása tavaly óta már olaszul is elérhető. (Eduardo Galeano: Chiuso per calcio, Sur, 2023) CS. P. Szépségtől kötelességig

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. május 25-i lapszámában jelent meg.)