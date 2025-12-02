Argentína és Tunézia jutott tovább utolsóként a női kézilabda-vb csoportköréből

E-csoport

Bár az első félidőben Argentína háromgólos előnyben is volt, a szünetben Egyiptom vezetett. Azt lehetett hinni, végig szoros lesz a mérkőzés, és az észak-afrikai csapat meglepetést is szerezhet, ám nagyon simán alakult a második játékrész. Az egyiptomiak a 45. percig nem találtak be a félidőben, a dél-amerikaiak pedig ki is használták ezt, és magabiztos, 27–14-es sikert arattak, amivel továbbjutottak a középdöntőbe.

F-csoport

Tunézia az első félidő utolsó harmadában háromgólos előnyt épített ki, ám a szünet előtt Kína kétszer betalált. A folytatásban is hasonló volt a forgatókönyv, az afrikai válogatott elment két-három góllal, azonban a távol-keleti csapat feljött mínusz egyre. Azért lassan a tunéziaiak ráerőltették akaratukat ellenfelükre, és 34–28-ra nyertek, ezzel elcsípték a csoportban a harmadik, még továbbjutó helyet.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT (ROTTERDAM)

Argentína–Egyiptom 27–14 (10–11)

Ld: Cavo 6, Karsten 5, ill. Abdelmalek 5

Később

20.30: Hollandia–Ausztria

AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Hollandia 2 2 – – 69–40 +29 4 2. Ausztria 2 2 – – 56–43 +13 4 3. Argentína 3 1 – 2 75–73 +2 2 4. Egyiptom 3 – – 3 49–93 –44 0

F-CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

Tunézia–Kína 34–28 (18–17)

Ld: Hamruni 7, Auidzs 5, ill. Liu Jü-ting 7, Liu Hszüe-tan 6, Liu Csan 5

Később

21.00: Franciaország–Lengyelország