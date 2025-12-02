Argentína és Tunézia jutott tovább utolsóként a női kézilabda-vb csoportköréből
E-csoport
Bár az első félidőben Argentína háromgólos előnyben is volt, a szünetben Egyiptom vezetett. Azt lehetett hinni, végig szoros lesz a mérkőzés, és az észak-afrikai csapat meglepetést is szerezhet, ám nagyon simán alakult a második játékrész. Az egyiptomiak a 45. percig nem találtak be a félidőben, a dél-amerikaiak pedig ki is használták ezt, és magabiztos, 27–14-es sikert arattak, amivel továbbjutottak a középdöntőbe.
F-csoport
Tunézia az első félidő utolsó harmadában háromgólos előnyt épített ki, ám a szünet előtt Kína kétszer betalált. A folytatásban is hasonló volt a forgatókönyv, az afrikai válogatott elment két-három góllal, azonban a távol-keleti csapat feljött mínusz egyre. Azért lassan a tunéziaiak ráerőltették akaratukat ellenfelükre, és 34–28-ra nyertek, ezzel elcsípték a csoportban a harmadik, még továbbjutó helyet.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT (ROTTERDAM)
Argentína–Egyiptom 27–14 (10–11)
Ld: Cavo 6, Karsten 5, ill. Abdelmalek 5
Később
20.30: Hollandia–Ausztria
|AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Hollandia
|2
2
–
–
|69–40
|+29
|4
|2. Ausztria
|2
2
–
–
|56–43
|+13
|4
|3. Argentína
|3
1
–
2
|75–73
|+2
|2
|4. Egyiptom
|3
–
–
3
|49–93
|–44
|0
F-CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Tunézia–Kína 34–28 (18–17)
Ld: Hamruni 7, Auidzs 5, ill. Liu Jü-ting 7, Liu Hszüe-tan 6, Liu Csan 5
Később
21.00: Franciaország–Lengyelország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Franciaország
|2
2
–
–
|90–39
|+51
|4
|2. Lengyelország
|2
2
–
–
|65–46
|+19
|4
|3. Tunézia
|3
1
–
2
|78–100
|–22
|2
|4. Kína
|3
–
–
3
|69–117
|–48
|0