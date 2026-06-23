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Mbappé 100. válogatott mérkőzésén a 15. vb-gólját szerezte meg
V. J.
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2026.06.23. 01:40
Fotó: Getty Images
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Kylian Mbappé
Franciaország
Szenegál
A francia klasszis szerzett vezetést hazájának Irak ellen.
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Kylian Mbappé
Franciaország
Szenegál
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