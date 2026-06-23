Nemzeti Sportrádió

Mbappé 100. válogatott mérkőzésén a 15. vb-gólját szerezte meg

V. J.V. J.
2026.06.23. 01:40
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Fotó: Getty Images
Címkék
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A francia klasszis szerzett vezetést hazájának Irak ellen.

 

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