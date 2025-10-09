Nyögvenyelős győzelmet arattak a finnek a litvánokkal szemben

Jobban kezdte a mérkőzést Finnország, Leo Waltának volt is egy jó, léc alá tartó lövése, amit Tomas Svedkauskas védett, majd a 25. percben megszerezte a vezetést Litvánia. Artur Dolznikov adott be balról, a labda megpattant, épp Pijus Sirvys elé, aki 14 méterről a bal alsóba lőtt; a nagy erővel érkező labdát Viljami Sinisalo csak beljebb segíteni tudta. Meg is zavarodtak a hazaiak, csak a szünet előtt találtak újra önmagukra, ekkor ismét Waltának volt helyzete, de a jobb alsó elől kiütötte a labdát Svedkauskas.
A fordulást követően tíz perc alatt fordítottak a hazaiak. Előbb Benjamin Källman lőtt közelről a kapuba, miután több emberen is megpattant a labda – a VAR hosszasan vizsgálta az esetet, de nem volt les, mert a szélen az egyik védő beragadt (kép itt!) –, majd Adam Markhiyev tekert 15 méterről a bal felsőbe. Ismét visszavettek a finnek, ráültek az eredményre, és könnyen ráfázhattak volna, csakhogy a 75. percben Vykintas Slivka óriási helyzetben középre lőtt, és Sinisalo így védett. Az idegenbeli 2–2 után a finn válogatott ezúttal nyert, és immár 10 pontja van. 2–1
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-CSOPORT
Finnország–Litvánia 2–1 (Källman 48., Markhiyev 55., ill. Sirvys 25.)
Később
20.45: Málta–Hollandia, Ta’Qali (Tv: Arena4)
|G-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Hollandia
4
3
1
–
14–3
|+11
|10
|2. Lengyelország
5
3
1
1
8–4
|+4
|10
|3. Finnország
6
3
1
2
8–9
|–1
|10
|4. Litvánia
6
–
3
3
6–9
|–3
|3
|5. Málta
5
–
2
3
1–12
|–11
|2