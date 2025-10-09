Nemzeti Sportrádió

Nyögvenyelős győzelmet arattak a finnek a litvánokkal szemben

2025.10.09. 20:00
Fontos három pontot szereztek a finnek (Fotó: AFP)
Finnország Helsinkiben 2–1-re megverte Litvániát a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának G-csoportjában, így pontszámban egyelőre beérte a lengyeleket és a hollandokat is.

Jobban kezdte a mérkőzést Finnország, Leo Waltának volt is egy jó, léc alá tartó lövése, amit Tomas Svedkauskas védett, majd a 25. percben megszerezte a vezetést Litvánia. Artur Dolznikov adott be balról, a labda megpattant, épp Pijus Sirvys elé, aki 14 méterről a bal alsóba lőtt; a nagy erővel érkező labdát Viljami Sinisalo csak beljebb segíteni tudta. Meg is zavarodtak a hazaiak, csak a szünet előtt találtak újra önmagukra, ekkor ismét Waltának volt helyzete, de a jobb alsó elől kiütötte a labdát Svedkauskas.

A fordulást követően tíz perc alatt fordítottak a hazaiak. Előbb Benjamin Källman lőtt közelről a kapuba, miután több emberen is megpattant a labda – a VAR hosszasan vizsgálta az esetet, de nem volt les, mert a szélen az egyik védő beragadt (kép itt!) –, majd Adam Markhiyev tekert 15 méterről a bal felsőbe. Ismét visszavettek a finnek, ráültek az eredményre, és könnyen ráfázhattak volna, csakhogy a 75. percben Vykintas Slivka óriási helyzetben középre lőtt, és Sinisalo így védett. Az idegenbeli 2–2 után a finn válogatott ezúttal nyert, és immár 10 pontja van. 2–1

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-CSOPORT
Finnország–Litvánia 2–1 (Källman 48., Markhiyev 55., ill. Sirvys 25.)
Később
20.45: Málta–Hollandia, Ta’Qali (Tv: Arena4)

     
G-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Hollandia

4

3

1

14–3

+1110
2. Lengyelország

5

3

1

1

8–4

+410
3. Finnország

6

3

1

2

8–9

–110
4. Litvánia

6

3

3

6–9

–33
5. Málta

5

2

3

1–12

–112

 

 

