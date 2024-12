Norris mindkét bajnoki címet megcélozza jövőre, Verstappen apaszabadságot venne ki

Győzelemmel fejezte be az idényt, és járult hozzá csapata világbajnoki címéhez Lando Norris Abu-Dzabiban. A McLaren 26 bizonyult ismét a legjobbnak a csapatok között, ami különleges érzéssel tölti el Norrist is.

„Hihetetlen érzés nem csak nekem, hanem az egész csapat számára – vallotta be a brit pilóta. – Nagyszerű munkát végeztünk a szezon során azt tekintve, hogy honnan indultunk. Mindenkire nagyon büszke vagyok, és az, hogy így fejezhettük be a szezont, egyszerűen tökéletes. Jár a gratuláció és a köszönet mindenkinek a McLarennél, illetve azoknak, akik támogattak minket idén, mert ez egy kemény idény volt. Különleges érzés huszonhat év után megnyerni a vébé-címet, kellően meg is ünnepeljük, hiszen ez egy történelmi pillanat a csapat számára. Jövőre az egyéni bajnoki cím lesz a célom, hiszen azt is meg akarjuk nyerni a konstruktőri mellett. Idén hibáztam néhányszor, de sokat tanultam belőle, ahogyan Maxtól és a többi riválisomtól is. Amennyire boldog vagyok most, annyira izgatott is vagyok a következő szezont illetően.”

Utolsó alkalommal versenyezhetett a Ferrari színeiben Carlos Sainz Jr., aki magabiztos dobogós helyezéssel búcsúzott, de a győzelemért nem különösebben tudott harcba szállni. Utóbbit bánja a spanyol, de így is büszke a csapatra, amelynél négy idényen át versenyzett.

„Ez egy kissé keserédes érzés számomra – árulta el Sainz. – A második hely volt a legtöbb, amit ma elérhettünk Lando és a McLaren tempóját tekintve. Mindent beleadtam, és főleg az első etap során tűnt úgy, hogy tartani tudjuk vele a lépést. Aztán amikor felkerültek a kemény gumik, körönként egy vagy két tizedmásodperccel volt gyorsabb nálunk, és kicsit utolérhetetlenné vált. Gratulálok mindenkinek a McLarennél, megérdemelték a vébé-címet. Hihetetlen teljesítményt nyújtottak a szezon kétharmadában. Mi is büszkék lehetünk arra, hogy harcba szállhattunk a bajnoki címért. Ez egy kemény év volt, mégis büszkén zárhatjuk.”

Az utolsó sorból vágott neki az abu-dzabi futamnak Charles Leclerc, aki így is dobogóra állhatott az idényzárón. A monacói versenyző különösen örül annak, hogy a Ferrari ennyit fejlődött az idény során.

„Tudtam, hogy agresszívnak kell lennem, és az első körben nagy kockázatot kell vállalnom annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pozíciót lépjek előre – mondta Leclerc a futamáról. – Ezután csak jó helyzetben kellett lennem a verseny hátralévő részét illetően, és ezt sikerült is elérni. Ahhoz viszont, hogy ennél többet érjünk el, túl hátulról rajtoltam, szóval kihoztam a maximumot a mai napból. Nyilván fáj, hogy elveszítettük a vébé-címet. Amikor a szezon egészen a végéig ennyire szoros, fájó volt pénteken megkapni a büntetést. Így is beleadtunk mindent, mégsem értük el a célunkat, amiért kár, de minden tőlünk telhetőt megpróbáltunk. Ha megnézzük az idény első felét, sehol sem voltunk, a második fele viszont elég jól sikerült. A csapat, illetve Carlos és én is nagyszerű munkát végeztünk. Erősen zártuk a szezont, és biztos vagyok abban, hogy jövőre legalább annyira jók leszünk az elejétől, mint ennek az idénynek a végén.”

Már az első körben rossz fordulatot vett Max Verstappen versenye, miután Oscar Piastrival ért össze a rajt utáni helyezkedésben. A négyszeres világbajnok vállalata a felelősséget az esetért, sőt, rögtön a leintést követően bocsánatot kért versenytársától – ezt maga Piastri is megerősítette. A manőverért kapott büntetést azonban nem teljesen érti, de viccelődött azzal, ha a jelenlegi nyolc büntetőpontja 12-re emelkedne jövőre.

„Jól rugaszkodtam el, majd megpróbáltam bemenni belülre, de amint megtettem, rájöttem, hogy nincs elég helyem – emlékezett vissza Verstappen. – Megpróbáltam elkerülni, hiszen nem akartam összeütközni Oscarral, de sajnos így is összeértünk. Azóta bocsánatot kértem tőle, hiszen én sem akartam, hogy ez történjen, különösen azt nem, hogy vele, mert remek srácnak tartom. Sajnálatosak az ilyen esetek, a büntetést viszont nem értem. Már mindegy, ráadásul nem leszek dühös az ilyen dolgok miatt, egyszerűen nem éri meg erre szánni az időt. Számomra a legfontosabb az volt, hogy bocsánatot kérjek Oscartól, és ezt megtettem. Talán összeszedem a tizenkét büntetőpontot, amikor megszületik a baba, hogy kivehessem az apaszabadságot.”

Nem indult a legsikeresebben Lewis Hamilton utolsó versenyhétvégéje a Mercedesszel, de a hétszeres világbajnok mindent beleadott, hogy a lehető legjobb eredménnyel búcsúzzon a csapattól, amelyet több mint egy évtizeden át erősített. A híres „Hammer time” kifejezés is másképpen hangzott számára búcsúfutamán.

„Amikor meghallottam azt a mondatot, rájöttem, hogy talán ez lesz az utolsó alkalom, hogy ezt mondják nekem – mondta Hamilton. – Nagyon nehéz verseny volt onnan, ahonnan indultam, ráadásul a rajtom sem sikerült annyira jól, mint az új csapattársamnak. Nehezen alakult az első etap, és kezdtem elveszíteni a reményt. Úgy gondoltam, hogy nem megy annyira jól a verseny, mint abban reménykedtem, de nem adtam fel. Amikor más gumikra váltottam, az autó életre kelt, és bár nagy hátrányt kellett ledolgoznom, mindent ki akartam hozni az autóból. A lehető legjobb helyen akartam végezni, hogy a legtöbbet hozzam ki magamból, hiszen a csapattól is rengeteget kaptam az évek során.”

1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:26:33.291 2. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 5.832 mp h. 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 31.928 mp h. 4. Lewis Hamilton brit Mercedes 36.483 mp h. 5. George Russell brit Mercedes 37.538 mp h. 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 49.847 mp h. 7. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:12.560 p h. 8. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1:15.554 p h. 9. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:22.373 p h. 10. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:23.821 p h. 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör h. 12. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1 kör h. 13. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1 kör h. 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 15. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1 kör h. 16. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1 kör h. 17. Liam Lawson új-zélandi RB-Honda RBPT 3 kör h. KIESETT MEGTETT KÖR Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 30 Franco Colapinto argentin Williams-Mercedes 26 Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 0 az abu-dzabi nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 9 13 23 3 437 2. Lando Norris 4 12 22 6 374 3. Charles Leclerc 3 12 22 1 356 4. Oscar Piastri 2 8 23 - 292 5. Carlos Sainz Jr. 2 9 20 1 290 6. George Russell 2 4 22 2 245 7. Lewis Hamilton 2 4 21 2 223 8. Sergio Pérez - 3 16 3 152 9. Fernando Alonso - - 14 1 70 10. Pierre Gasly - 1 11 - 42 11. Nico Hülkenberg - - 10 - 41 12. Cunoda Juki - - 9 - 30 13. Lance Stroll - - 5 - 24 14. Esteban Ocon - 1 5 1 23 15. Kevin Magnussen - - 6 - 16 16. Alexander Albon - - 4 - 12 17. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 18. Oliver Bearman - - 2 - 7 19. Franco Colapinto - - 2 - 5 20. Csou Kuan-jü - - 1 - 4 21. Liam Lawson - - 1 - 4 a világbajnokság végeredménye