Dybala góljainak is köszönhetően a Roma búcsúztatta a Portót az Európa-ligában

Roma–Porto 3–2

A portói döntetlen után egyik csapatnak sem volt sietős a visszavágón, és elég eseménytelenül is telt az első 25 perc, aztán az első nagy helyzetből megszerezték a portugálok a vezetést. Mile Szvilar passzolt rosszul középre, Leandro Paredes elcsúszott a tizenhatos vonalán, majd egy védés és egy blokk után Fábio Vieira odafejelte a labdát Samu Omorodionnak, aki azt 8 méterről a jobb felsőbe ollózta. Jót tett a gól a mérkőzésnek és leginkább a Romának, amely a szünetig megfordította az állást. Paolo Dybala kényszerítőzött Eldor Shomurodovval, majd az argentin-olasz támadó bal külsővel ellőtte a kapus mellett a labdát. Négy perccel később ismét Dybala villant, 10 méterről a bal alsóba lőtt, amiben kicsit Diogo Costa is benne volt, mivel a rövidre kapta a gólt.

A második félidőben hamar még nagyobb bajba került a Porto. Stephen Eustáquio odaütött Paredesnek, aki kicsit rájátszott az esetre, ugyanis az arcát fogta, miközben inkább a vállát találta el a kanadai válogatott középpályás, ám a VAR-vizsgálat után a játékvezető felmutatta a piros lapot a vendégjátékosnak. Ezt követően Angelino hagyott ki egy helyzetet, majd Shomurodov talált be lesről, így nem sikerült gyorsan lezárnia a meccset a római gárdának. Tíz emberrel kevés alkalommal jutott el a Porto az ellenfél kapujáig, ám így is majdnem egyenlített, azonban Samu Omorodion a kapufát találta el. A „farkasok” türelmes játéka eredményre vezetett, a 83. percben Angelino centerezéséből Niccoló Pisilli lőtt becsúzva a vendégkapuba. Az utolsó percben még Devyne Rensch öngóljával szépített a portugál gárda, de ez csak szépségtapasz volt.

A hazaiak „megmentették” az olasz csapatok becsületét, hiszen a héten három itáliai csapat is kiesett a BL-ből – a Roma nem lett a negyedik búcsúzó, 4–3-as összesítéssel továbbjutott, és az Athletic Bilbaóval vagy a városi rivális Lazióval találkozik majd a nyolcaddöntőben.

Bodö/Glimt–Twente 5–2 – hosszabbítás után

A holland csapat egygólos előnnyel érkezett Norvégiába, és a 26. percben óriási szerencsével vendégként is előnybe került, pedig addig a hazaiak közelebb álltak a gólszerzéshez. Michel Vlap ívelte be a szögletet a jobb oldalról, a röviden mindenki előtt elment a labda, és a középen a kaputól három méterre álló Fredrik Sjövold fejéről a saját kapujába pattant. Tovább próbálkozott az alapszakasz során 9. helyen záró, a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásról csak rosszabb gólkülönbsége miatt lemaradó Bodö/Glimt, és szinte felborult a pálya, egyenlíteni azonban csak a szünet után sikerült – Hakon Evjen harcolt ki tizenegyest, amit Kasper Högh értékesített. Később a Twente járt közel a gólhoz, Gustaf Lagerbielke találta el a kapufát, majd a hajrában be is talált egy vendégjátékos, csakhogy a saját kapujába – a 92. percben Mees Hilgers csúsztatott rossz helyre. Elképesztően alakult a rendes játékidő vége, mivel két perc múlva Brice Wembangomo óriási gólt lőtt, amivel már a hazaiak álltak továbbjutásra, ám újabb két percre rá hatalmas kavarodás alakult ki a norvégok kapuja előtt, és Sem Steijn bekotorta a labdát, hosszabbításra mentve a mérkőzést.

A ráadás izgalmai után visszavettek a kétszer 15 perces hosszabbításra a felek, pontosabban óvatosabban játszottak. A második etapban a hazai gárda aktívabbá vált, és a 111. percben megszerezte a negyedik gólját. Egy szöglet után Sondre Brunstad Fet lőtt, Steijn pedig hiába rúgta ki a labdát, az már átjutott a gólvonalon. Három perc múlva pedig megszületett a meccs harmadik öngólja, aminek ezúttal a norvégok örülhettek, mivel Fredrik Björkan adott középre, Arno Verschueren meg belebotlott a labdába, amely begurult a jobb alsó sarokba. Elképesztő meccsen jutott tovább a Bodö/Glimt, amelyre majd az Olympiakosz vagy a Rangers vár.

FCSB–PAOK 2–0

Az alapszakasz 11. helyezettje, az FCSB némi meglepetésre nyert Szalonikiben, vendéglátóként pedig egy kapufával nyitott, Adrian Sut járt közel a gólhoz. A PAOK-nak is akadtak lehetőségei, de az első fél óra végén a román együttes talált be – David Miculescu passza után Juri Cisotti hét méterről a jobb alsóba gurított. A szünet előtt nagy helyzetet hagytak ki a görögök, Janisz Mihailidisz próbálkozását védte bravúrral Stefan Tarnovanu. A második félidőben ismét egy gólt esett, Riszto Radunovics szöglete után Miculescu vette be a vendégkaput, amivel végképp eldőlt a találkozó és a továbbjutás kérdése – ott van az FCSB a nyolcaddöntőben, ellenfele a Lyon vagy az Eintracht Frankfurt lesz.