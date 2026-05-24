PL: Liverpool–Brentford

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 38., utolsó fordulójában az 5. helyezett Liverpool a 9. helyen álló Brentfordot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
ANGOL PREMIER LEAGUE
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Liverpool FC–Brentford 0–0 – ÉLŐ
Liverpool, Anfield, 17 óra (Tv: Spíler2). Vezeti: D. England
Liverpool: Alisson – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Brentford: Kelleher – Kayode, Van den Berg, N. Collins, Lewis-Potter – Janelt, J. Henderson, M. Jensen – Ouattara, I. Thiago, Schade. Menedzser: Keith Andrews
Cikkünk folyamatosan frissül...
