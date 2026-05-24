PL: Liverpool–Brentford

ANGOL PREMIER LEAGUE

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Liverpool FC–Brentford 0–0 – ÉLŐ

Liverpool, Anfield, 17 óra (Tv: Spíler2). Vezeti: D. England

Liverpool: Alisson – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo. Menedzser: Arne Slot

Brentford: Kelleher – Kayode, Van den Berg, N. Collins, Lewis-Potter – Janelt, J. Henderson, M. Jensen – Ouattara, I. Thiago, Schade. Menedzser: Keith Andrews

Cikkünk folyamatosan frissül...