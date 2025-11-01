PL: Liverpool–Aston Villa

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 10. fordulójának szombat esti találkozóján a bukdácsoló Liverpool az Aston Villát látja vendégül – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
Liverpool–Aston Villa 2–0 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield. Vezeti: Stuart Attwell
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Wirtz, 77.). Menedzser: Arne Slot
Aston Villa: D. Martínez – Cash, Konsa, P. Torres (Mings, 75.), Digne (Maatsen, 75.) – Kamara, A. Onana – Guessand (Malen, 59.), Rogers, McGinn (Barkley, 59.) – Watkins (Sancho, 75.). Menedzser: Unai Emery
Gólszerző: Szalah (45+1.), Gravenberch (59.)
