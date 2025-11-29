Leadta kétgólos előnyét, de Foden 91. perces góljával nyert a Manchester City

MANCHESTER CITY–LEEDS UNITED

Kétmeccses vereségsorozat után fogadta a Manchester City az újonc Leeds Unitedet. Pep Guardiola együttesének mindössze egy perc kellett a vezetés megszerzéséhez, Matheus Nunes passzát Phil Foden értékesítette. A félidő közepén egy szögletet követően Josko Gvardiol kettőre növelte a City előnyét. A 2–0-s félidei eredmény így is a Leeds Unitedre volt hízelgő. A vendégek két próbálkozásból egyszer sem találták el Gianluigi Donnarumma kapuját, míg Lucas Perri négy védést is bemutatott a két kapott gól mellett.

A szünetben beállt Dominic Calvert-Lewin a 49. percben szépített, majd Gvardiol szabálytalansága után büntetőhöz jutott a Leeds. Lucas Nmecha lövését ugyan hárította Donnarumma, a kipattanót értékesítve egyenlített a német csatár. A hajrában aztán ismét Foden villant, a tizenhatoson belül kapott labdát, kettőt tolt, majd ballal a jobb alsóba lőtt. Foden az első és a 91. percben is betalált, ez győzelmet ért a Manchester Citynek, amely így négy pontra megközelítette a vasárnap pályára éllovas Arsenalt.

SUNDERLAND–BOURNEMOUTH

15 perc után már kétgólos előnyben voltak a vendégek, Amine Adli egy kapufáról kipattanó labdát passzolt a kapuba, Tyler Adams pedig negyven méterről emelt gólt a Sunderland kapujába. Még az első félidőben Enzo Le Fee büntetőből szépített, aztán a második játékrész elején Bertrand Traoré a bal alsó sarokba lőtt, ledolgozta hátrányát a Sunderland.

Nemsokkal később a csereként beálló Brian Brobbery fejelte kapuba a labdát Le Fee szögletét követően, ezzel fordítottak a hazaiak. A hajrában Marcus Tavernier révén kapufát lőtt a Bournemouth, amelyből előbb Marcos Senesi, majd David Brooks is kisárgázta magát a következő mérkőzésről, Lewis Cook pedig egyből piros lap miatt hagyja ki a hétközi, Everton ellen bajnokit. A Sunderland a 3–2-es győzelmével feljött a tabella negyedik helyére.

BRENTFORD–BURNLEY

A 81. percig egyik fél sem szerzett gólt, a mérkőzés végéig azonban négyszer is betaláltak a csapatok. Igor Thiago büntetője nyitotta a sort, erre még Zian Flemming szintén tizenegyesből válaszolt. Thiago a 86. percben aztán akcióból is eredményes volt, a 3–1-es végeredményt pedig Dango Outtara állította be a 92. percben. A Burnley így maradt az utolsó előtti helyen, míg a Brentford a nyolcadik.

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)

Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Free 30. – 11-esből, Traore 46., Brobbery 69., ill. Adli 7., Adams 15.)

Kiállítva: Cook (90+6. – Bournemouth)

Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., Nmecha 68.)

KÉSŐBB

18.30: Everton–Newcastle United (Tv: Spíler1)

21.00: Tottenham Hotspur–Fulham (Tv: Spíler1)

Vasárnap

13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)

15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion

15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!