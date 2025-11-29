Leadta kétgólos előnyét, de Foden 91. perces góljával nyert a Manchester City
MANCHESTER CITY–LEEDS UNITED
Kétmeccses vereségsorozat után fogadta a Manchester City az újonc Leeds Unitedet. Pep Guardiola együttesének mindössze egy perc kellett a vezetés megszerzéséhez, Matheus Nunes passzát Phil Foden értékesítette. A félidő közepén egy szögletet követően Josko Gvardiol kettőre növelte a City előnyét. A 2–0-s félidei eredmény így is a Leeds Unitedre volt hízelgő. A vendégek két próbálkozásból egyszer sem találták el Gianluigi Donnarumma kapuját, míg Lucas Perri négy védést is bemutatott a két kapott gól mellett.
A szünetben beállt Dominic Calvert-Lewin a 49. percben szépített, majd Gvardiol szabálytalansága után büntetőhöz jutott a Leeds. Lucas Nmecha lövését ugyan hárította Donnarumma, a kipattanót értékesítve egyenlített a német csatár. A hajrában aztán ismét Foden villant, a tizenhatoson belül kapott labdát, kettőt tolt, majd ballal a jobb alsóba lőtt. Foden az első és a 91. percben is betalált, ez győzelmet ért a Manchester Citynek, amely így négy pontra megközelítette a vasárnap pályára éllovas Arsenalt.
SUNDERLAND–BOURNEMOUTH
15 perc után már kétgólos előnyben voltak a vendégek, Amine Adli egy kapufáról kipattanó labdát passzolt a kapuba, Tyler Adams pedig negyven méterről emelt gólt a Sunderland kapujába. Még az első félidőben Enzo Le Fee büntetőből szépített, aztán a második játékrész elején Bertrand Traoré a bal alsó sarokba lőtt, ledolgozta hátrányát a Sunderland.
Nemsokkal később a csereként beálló Brian Brobbery fejelte kapuba a labdát Le Fee szögletét követően, ezzel fordítottak a hazaiak. A hajrában Marcus Tavernier révén kapufát lőtt a Bournemouth, amelyből előbb Marcos Senesi, majd David Brooks is kisárgázta magát a következő mérkőzésről, Lewis Cook pedig egyből piros lap miatt hagyja ki a hétközi, Everton ellen bajnokit. A Sunderland a 3–2-es győzelmével feljött a tabella negyedik helyére.
BRENTFORD–BURNLEY
A 81. percig egyik fél sem szerzett gólt, a mérkőzés végéig azonban négyszer is betaláltak a csapatok. Igor Thiago büntetője nyitotta a sort, erre még Zian Flemming szintén tizenegyesből válaszolt. Thiago a 86. percben aztán akcióból is eredményes volt, a 3–1-es végeredményt pedig Dango Outtara állította be a 92. percben. A Burnley így maradt az utolsó előtti helyen, míg a Brentford a nyolcadik.
ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)
Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Free 30. – 11-esből, Traore 46., Brobbery 69., ill. Adli 7., Adams 15.)
Kiállítva: Cook (90+6. – Bournemouth)
Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., Nmecha 68.)
KÉSŐBB
18.30: Everton–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Fulham (Tv: Spíler1)
Vasárnap
13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)
15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion
15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
12
9
2
1
24–6
+18
29
|2. Manchester City
13
8
1
4
27–12
+15
25
|3. Chelsea
12
7
2
3
23–11
+12
23
|4. Sunderland
13
6
4
3
17–13
+4
22
|5. Aston Villa
12
6
3
3
15–11
+4
21
|6. Crystal Palace
12
5
5
2
16–9
+7
20
|7. Brighton & Hove Albion
12
5
4
3
19–16
+3
19
|8. Brentford
13
6
1
6
21–20
+1
19
|9. Bournemouth
13
5
4
4
21–23
–2
19
|10. Tottenham
12
5
3
4
20–14
+6
18
|11. Manchester United
12
5
3
4
19–19
0
18
|12. Everton
12
5
3
4
13–13
0
18
|13. Liverpool
12
6
–
6
18–20
–2
18
|14. Newcastle
12
4
3
5
13–15
–2
15
|15. Fulham
12
4
2
6
13–16
–3
14
|16. Nottingham Forest
12
3
3
6
13–20
–7
12
|17. West Ham
12
3
2
7
15–25
–10
11
|18. Leeds United
13
3
2
8
13–25
–12
11
|19. Burnley
13
3
1
9
15–27
–12
10
|20. Wolverhampton
12
–
2
10
7–27
–20
2