Leadta kétgólos előnyét, de Foden 91. perces góljával nyert a Manchester City

2025.11.29. 18:02
Phil Foden az első és a 91. percben is betalált, győzött a Manchester City (Fotó: Getty Images)
A Premier League 13. fordulójában a Manchester City a Leeds Unitedet, míg a Sunderland a Bournemouth ellen nyert 3–2-re. A Brentford–Burnley mérkőzés a 81. percig nem hozott gólt, utána négyet is.

MANCHESTER CITY–LEEDS UNITED

Kétmeccses vereségsorozat után fogadta a Manchester City az újonc Leeds Unitedet. Pep Guardiola együttesének mindössze egy perc kellett a vezetés megszerzéséhez, Matheus Nunes passzát Phil Foden értékesítette. A félidő közepén egy szögletet követően Josko Gvardiol kettőre növelte a City előnyét. A 2–0-s félidei eredmény így is a Leeds Unitedre volt hízelgő. A vendégek két próbálkozásból egyszer sem találták el Gianluigi Donnarumma kapuját, míg Lucas Perri négy védést is bemutatott a két kapott gól mellett.

A szünetben beállt Dominic Calvert-Lewin a 49. percben szépített, majd Gvardiol szabálytalansága után büntetőhöz jutott a Leeds. Lucas Nmecha lövését ugyan hárította Donnarumma, a kipattanót értékesítve egyenlített a német csatár. A hajrában aztán ismét Foden villant, a tizenhatoson belül kapott labdát, kettőt tolt, majd ballal a jobb alsóba lőtt. Foden az első és a 91. percben is betalált, ez győzelmet ért a Manchester Citynek, amely így négy pontra megközelítette a vasárnap pályára éllovas Arsenalt.

SUNDERLAND–BOURNEMOUTH

15 perc után már kétgólos előnyben voltak a vendégek, Amine Adli egy kapufáról kipattanó labdát passzolt a kapuba, Tyler Adams pedig negyven méterről emelt gólt a Sunderland kapujába. Még az első félidőben Enzo Le Fee büntetőből szépített, aztán a második játékrész elején Bertrand Traoré a bal alsó sarokba lőtt, ledolgozta hátrányát a Sunderland.

Nemsokkal később a csereként beálló Brian Brobbery fejelte kapuba a labdát Le Fee szögletét követően, ezzel fordítottak a hazaiak. A hajrában Marcus Tavernier révén kapufát lőtt a Bournemouth, amelyből előbb Marcos Senesi, majd David Brooks is kisárgázta magát a következő mérkőzésről, Lewis Cook pedig egyből piros lap miatt hagyja ki a hétközi, Everton ellen bajnokit. A Sunderland a 3–2-es győzelmével feljött a tabella negyedik helyére.

BRENTFORD–BURNLEY

A 81. percig egyik fél sem szerzett gólt, a mérkőzés végéig azonban négyszer is betaláltak a csapatok. Igor Thiago büntetője nyitotta a sort, erre még Zian Flemming szintén tizenegyesből válaszolt. Thiago a 86. percben aztán akcióból is eredményes volt, a 3–1-es végeredményt pedig Dango Outtara állította be a 92. percben. A Burnley így maradt az utolsó előtti helyen, míg a Brentford a nyolcadik.

ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)
Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Free 30. – 11-esből, Traore 46., Brobbery 69., ill. Adli 7., Adams 15.)
Kiállítva: Cook (90+6. – Bournemouth)
Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., Nmecha 68.)
KÉSŐBB
18.30: Everton–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Fulham (Tv: Spíler1)
Vasárnap
13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)
15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion
15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

12

9

2

1

24–6

+18 

29 

2. Manchester City

13

8

1

4

27–12

+15 

25 

3. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12 

23 

4. Sunderland

13

6

4

3

17–13

+4 

22 

5. Aston Villa

12

6

3

3

15–11

+4 

21 

6. Crystal Palace

12

5

5

2

16–9

+7 

20 

7. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3 

19 

8. Brentford

13

6

1

6

21–20

+1 

19 

9. Bournemouth

13

5

4

4

21–23

–2 

19 

10. Tottenham

12

5

3

4

20–14

+6 

18 

11. Manchester United

12

5

3

4

19–19

18 

12. Everton

12

5

3

4

13–13

18 

13. Liverpool

12

6

6

18–20

–2 

18 

14. Newcastle

12

4

3

5

13–15

–2 

15 

15. Fulham

12

4

2

6

13–16

–3 

14 

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7 

12 

17. West Ham

12

3

2

7

15–25

–10 

11 

18. Leeds United

13

3

2

8

13–25

–12 

11 

19. Burnley

13

3

1

9

15–27

–12 

10 

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20 

 

