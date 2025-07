Így Todd rá: nyolcmilliárd euróval a világ tetejére táncolt a Chelsea

Akár hiszik, akár nem, a vezetők nem állnak le az erősítésekkel: a 18 éves szélső, Ethan Nwaneri éppen illik a mai Chelsea-be, lehet szó cserekereskedelemről is, lásd fentebb. Spanyol lapok szerint a Barcelona eladná 50 millió euróért Marc Casadót, de hogy éppen védekező középpályást kellene a londoni klubnak?! Legalábbis nem rövid távra, a kiszemeltek közül Soumaila Coulibalyt a Strasbourgnak vették meg a Dortmundtól, és nyilván nem a Racing önálló ötlete volt 30 millióért megvenni Angliából az Andrew Omobamidele, Valentín Barco, Samuel Amo-Ameyaw triót. Ugyanakkor azt sem árt megjegyezni, hogy a fiókcsapat három év alatt 100 millió euróért adott el játékosokat.

Több lap is arról ír, hogy már fél éve tárgyal a Chelsea és az Ajax a középső és bal oldali védőről, Jorrel Hatóról, az ESPN szerint 80 milliót is adnának a Villának a 22 éves középpályásért, Morgan Rogersért (őt tavaly 9.4 millióért vették a Middlesbroughtól). Mint írtunk már róla, jövőre lejár a szerződése Párizsban Gianluigi Donnarummának, francia források szerint a kapus ügyvivőivel tárgyalnak Stewarték; korábban Mike Maignannal is felvették a kapcsolatot, esküszik rá pár angol lap (a francia kapus szerződése is lejár jövőre). A scoutok hazai jelöltje James Trafford (Burnley).

A United felajánlotta Alejandro Garnachót Jacksonért cserébe, Garnachót már januárban is szóba hozták a londoniakkal (a másik cserealap Marcus Rashford), Jackson legújabb kérője pedig a Liverpool, az onnan jövő egyéb híreket olvasva érthető ez a felvetés.

A TEAMTalk szerint a Chelsea tárgyalt Eberechi Ezéről, akinek közel 70 millió euró a kivásárlási ára, érdeklődnek a sajtó szerint Randal Kolo Muani, Nico O'Reilly és Kim Min Dzse iránt is.

Hogy hogyan áll most a Chelsea? Maresca így válogathatná össze a kezdőjét:

R. Sánchez/Jörgensen/Penders/Slonina – Gusto, Reece James, Gilchrist, Acheampong; Colwill/Trevoh Chalobah, Fofana; Veiga, Disasi, Badiashile, Adarabioyo, M. Sarr, Anselmino; Cucurella, Chilwell, Wiley – Caicedo, Lavia, Essugo, Ugochukwu; Enzo Fernández, Andrey Santos, Dewsbury-Hall, Chukwuemeke – Pedro Neto, Estevao, Sterling; Palmer, Páez; Gittens, Tyrique George, Mudrik – J. Félix, N. Jackson, J. Pedro, Delap, Nkunku, Broja, Guiu, D. Fofana.

„Nagyon-nagyon bátor ember az, aki azt mondja, hogy a Chelsea nem vesz részt majd a bajnoki címért folyó versenyben jövőre, amiatt, amit ebben a szezonban elért, és amiatt, amit a nyáron elért, illetve a már megtörtént és a jövőbeli igazolások miatt – vélekedik Alan Shearer. – A klubvilágbajnokság döntője mesterkurzus volt Marescától, és miért kellene bármit is megváltoztatniuk?”

Christian Vieri ennél is tovább ment: szerinte a Chelsea biztosan megnyeri a PL-t, és a BL nagy esélyese is.

A költségvetés azért nehezen tartható, noha a klub-vb-s summa mellé a PL-től a bajnoki szereplésért és a bajnokikat érintő televíziós közvetítésekért 188 millió „esett be”, legutóbb közel 100 milliót hoztak a mérkőzésnapi bevételek, és most 300 millió euró is lehet a kereskedelmi bevétel, van már mezszponzor is.

Legutóbb az éves, közel 500 millió eurós bérköltség húsz százalékkal csökkent (800-nál is többen dolgoznak a klubban), ez a folyamat folytatódott, ugyanakkor az amortizáció (egy játékos átigazolásának összes költsége osztva a szerződés éveinek számával, ezért is akadnak 8.5 éves kontraktusok) továbbra is jelentős, és 200 millió fölötti bevételt jelentett a női csapat különválása (ennyit fizetett érte a Blueco 22 Midco Ltd.). Kifutnak lassan a méregdrága edzőváltások költségei (csak Graham Potter megszerzése, majd kirúgása 40 millió euróba került), az ügynökök már csak 70 millió eurót kaptak az átigazolások után az előző idényben, de a klub adóssága jelentősen megnőve majdnem 300 millió euró.

De ez még a bőven kezelhető szint, belefért egy kis büntetés az UEFÁ-tól…

Érdekes elolvasni a The Athletic gazdasági szakértőjének a cikkét (Chris Weatherspoont a világ első, kifejezetten csak a futball pénzügyeivel foglalkozó újságírója), röviden összefoglalva: remek munkát végzett Maresca, ügyesek a játékosok (az amerikai éra a klubvilágbajnoki aranyérem mellett hozott egy Konferencialiga-elsőséget is), és mivel az UEFA pénzügyi szabályai merőben eltérnek a PL előírásaitól (ezért a büntetés), de az igazi zseni az, aki a könyvelést végzi…

A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

ARSENAL FC

Érkezett: Kepa Arrizabalaga (Chelsea, 5 820 000 euró), Christian Nörgaard (Brentford, 11 600 000), Martín Zubimendi (Sociedad, 70 000 000), Noni Madueke (Chelsea, 55 400 000)

Kölcsönből vissza: Fábio Vieira (Porto), Albert Sambi Lokonga (Sevilla), Karl Hein (Valladolid), Reiss Nelson (Fulham), Marquinhos (Cruzeiro)

Távozott: Nuno Tavares (Lazio, 5 000 000 euró), Marquinhos (Cruzeiro, 3 000 000), Kieran Tierney (Celtic, ingyen), Jorginho (Flamengo, ingyen), Thomas Partey (szerződése lejárt), Tomijaszu Takehiro (szerződését felbontották)

Kölcsönből vissza: Neto (Bournemouth), Raheem Sterling (Chelsea)

ASTON VILLA

Érkezett: Yasin Özcan (Kasimpasa, 7 000 000 euró), Marco Bizot (Brest)

Kölcsönből vissza: Joe Gauci (Barnsley), Samuel Iling-Junior (Middlesbrough), Koszta Nedeljkovics (RB Leipzig), Philippe Coutinho (Vasco da Gama), Emiliano Buendía (Leverkusen), Lewis Dobbin (Norwich City), Leander Dendoncker (Anderlecht), Enzo Barrenechea (Valencia), Álex Moreno (Nottingham), Kaine Kesler-Hayden (Preston)

Távozott: Robin Olsen (Malmö, ingyen), Kortney Hause (szerződése lejárt), Philippe Coutinho (Vasco da Gama, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe: Kaine Kesler-Hayden (Coventry City), Enzo Barrenechea (Benfica, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Axel Disasi (Chelsea), Marco Asensio (PSG), Marcus Rashford (Manchester United)

AFC BOURNEMOUTH

Érkezett: Adrien Truffert (Rennes, 13 500 000 euró), Djordje Petrovics (Chelsea, 28 880 000)

Kölcsönből vissza: Joe Rothwell (Leeds United), Romain Faivre (Brest), Hamed Junior Traoré (Auxerre), Neto (Arsenal), Philip Billing (Napoli), Max Aarons (Valencia), Eli Junior Kroupi (Lorient), Chris Mepham (Sunderland), Mark Travers (Middlesbrough)

Távozott: Dean Huijsen (Real Madrid, 62 500 000 euró), Kerkez Milos (Liverpool, 46 900 000), Jaidon Anthony (Burnley, kölcsön után végleg, 9 500 000), Joe Rothwell (Rangers, 460 000), Mark Travers (Everton, 4 600 000)

Kölcsönbe: Daniel Jebbison (Preston), Max Aarons (Rangers)

Kölcsönből vissza: Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

BRENTFORD FC

Érkezett: Michael Kayode (Fiorentina, kölcsön után végleg, 17 500 000), Caoimhín Kelleher (Liverpool, 14 800 000), Romelle Donovan (Birmingham City), Frank Onyeka (Augsburg), Mads Roerslev (Wolfsburg), Jordan Henderson (Ajax, i.), Antoni Milambo (Feyenoord, 20 000 000)

Távozott: Mark Flekken (Leverkusen, 10 000 000), Ben Mee (szl.), Josh Dasilva (szl.), Christian Nörgaard (Arsenal, 11 600 000)

BRIGHTON & HOVE ALBION

Érkezett: Haralamposz Kosztulasz (Olympiakosz, 35 000 000), Tom Watson (Sunderland, 12 000 000), Diego Coppola (Hellas Verona, 11 000 000), Jun Do Jung (Dedzson Hana, 2 000 000), Andrew Moran (Brighton U21), James Beadle (Brighton U21), Olivier Boscagli (PSV, ingyen), Maxim De Cuyper (Club Bruges, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: Kjell Scherpen (Sturm Graz), Facundo Buonanotte (Leicester City), Ibrahim Osman (Feyenoord), Abdallah Sima (Brest), Malick Yalcouyé (Sturm Graz), Julio Enciso (Ipswich Town), Valentín Barco (Strasbourg), Sztefanos Cimasz (Nürnberg), Jeremy Sarmiento (Burnley), Amario Cozier-Duberry (Blackburn), Evan Ferguson (West Ham)

Távozott: Valentín Barco (Strasbourg, 10 000 000), Joao Pedro (Chelsea, 63 700 000), Simon Adingra (Sunderland, 24 400 000), Odeluga Offiah (Preston, 1 600 000)

Kölcsönbe: James Beadle (Birmingham City), Ibrahim Osman (Auxerre), Amario Cozier-Duberry (Bolton)

BURNLEY FC

Érkezett: Bashir Humphreys (Chelsea, kölcsön után végleg, 14 000 000), Marcus Edwards (Sporting CP, kölcsön után végleg, 10 000 000), Jaidon Anthony (Bournemouth, kölcsön után végleg, 9 500 000), Quilindschy Hartman (Feyenoord, 9 000 000), Zian Flemming (Millwall, kölcsön után végleg, 8 300 000), Max Weiss (Karlsruhe, 4 000 000), Axel Tuanzebe (Ipswich, i.), Loum Tchaouna (Lazio, 15 150 000), Jacob Bruun Larsen (VfB Stuttgart, 4 000 000), Kyle Walker (Manchester City, 5 780 000)

Kölcsönből vissza: Hannes Delcroix (Swansea), Hjalmar Ekdal (Groningen), Han-Noah Massengo (Auxerre), Andréas Hountondji (Standard Liege), Zeki Amdouni (Benfica), Darko Csurlinov (Jagiellonia Bialystok), Michael Obafemi (Plymouth)

Távozott: CJ Egan-Riley (Marseille, i.), Josh Brownhill (szl.), Jonjo Shelvey (szl.), Nathan Redmond (szl.), Han-Noah Massengo (Augsburg, 3 000 000)

Kölcsönbe: Andréas Hountondji (St. Pauli)

Kölcsönből vissza: Jeremy Sarmiento (Brighton)

CHELSEA FC

Érkezett: Liam Delap (Ipswich, 35 500 000), Estevao (Palmeiras, 34 000 000), Dário Essugo (Sporting CP, 22 270 000), Mamadou Sarr (Strasbourg, 14 000 000), Kendry Páez (Independiente del Valle, 10 000 000), Joao Pedro (Brighton, 63 700 000), Estevao (Palmeiras, 34 000 000), Jamie Gittens (Dortmund, 64 300 000)

Kölcsönből vissza: Joao Félix (Milan), Renato Veiga (Juventus), Axel Disasi (Aston Villa), Ben Chilwell (Crystal Palace), Carney Chukwuemeka (Dortmund), Caleb Wiley (Watford), Armando Broja (Everton), Raheem Sterling (Arsenal), Djordje Petrovics (Strasbourg), Kepa Arrizabalaga (Bournemouth), Mike Penders (Genk), Lesley Ugochukwu (Southampton), Alfie Gilchrist (Sheffield United), Andrey Santos (Strasbourg)

Távozott: Bashir Humphreys (Burnley, k. u. v, 14 000 000), Marcus Bettinelli (Manchester City, 2 400 000), Kepa Arrizabalaga (Arsenal, 5 820 000), Djordje Petrovics (Bournemouth, 28 880 000), Mathis Amougou (Strasbourg), Noni Madueke (Arsenal, 55 400 000)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Manchester United)

CRYSTAL PALACE

Érkezett: Walter Benítez (PSV, i.), Borna Sosa (Ajax, 2 300 000)

Kölcsönből vissza: Jesurun Rak-Sakyi (Sheffield United), Naouirou Ahamada (Rennes), Odsonne Edouard (Leicester City), Rob Holding (Sheffield United), Jeffrey Schlupp (Celtic), Joe Whitworth (Exeter City)

Távozott: Joel Ward (szl.), Jeffrey Schlupp (szl.), Luke Plange (Grasshoppers, i.)

Kölcsönbe: Joe Whitworth (Exeter City)

Kölcsönből vissza: Matt Turner (Nottingham), Ben Chilwell (Chelsea)

EVERTON FC

Érkezett: Carlos Alcaraz (Flamengo, k. u. v., 15 000 000), Mark Travers (Bournemouth, 4 600 000), Thierno Barry (Villarreal, 30 000 000)

Kölcsönből vissza: Mason Holgate (West Bromwich)

Távozott: Neal Maupay (Marseille, k. u. v., 4 000 000), Dominic Calvert-Lewin (szl.), Mason Holgate (Al-Garafa, i.), Abdoulaye Doucouré (szl.), Asmir Begovic (szl.), Ashley Young (szl.), Michael Keane (szl.)

Kölcsönből vissza: Jack Harrison (Leeds), Armando Broja (Chelsea), Orel Mangala (Lyon), Jesper Lindström (Napoli)

FULHAM FC

Érkezett:

Kölcsönből vissza: Luke Harris (Birmingham City)

Távozott: Willian (szl.), Carlos Vinícius (szl.), Tom Cairney (szl.)

Kölcsönből vissza: Reiss Nelson (Arsenal)

LEEDS UNITED

Érkezett: Jaka Bijol (Udinese, 18 000 000), Lukas Nmecha (Wolfsburg), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg, 6 000 000), Gabriel Gudmundsson (Lille, 11 600 000), Sean Longstaff (Newcastle United, 13 800 000)

Kölcsönből vissza: Jack Harrison (Everton), Sam Greenwood (Preston), Joe Gelhardt (Hull City), Darko Gyabi (Plymouth)

Távozott: Rasmus Kristensen (Frankfurt, k. u. v., 6 000 000), Josuha Guilavogui (szl.), Junior Firpo (Betis, i.)

Kölcsönbe: Maximilian Wöber (Werder Bremen)

Kölcsönből vissza: Joe Rothwell (Bournemouth), Manor Szolomon (Tottenham)

LIVERPOOL FC

Érkezett: Florian Wirtz (Leverkusen, 125 000 000), Kerkez Milos (Bournemouth, 46 900 000), Jeremie Frimpong (Leverkusen, 40 000 000), Pécsi Ármin (Puskás Akadémia, 1 780 000), Freddie Woodman (Preston, i.)

Kölcsönből vissza: Ben Doak (Middlesbrough), Calvin Ramsay (Kilmarnock), Stefan Bajcetic (Las Palmas), Nat Phillips (Derby County), Giorgi Mamardasvili (Valencia)

Távozott: Caoimhín Kelleher (Brentford, 14 800 000), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid, 10 000 000), Nat Phillips (West Bromwich, 3 500 000), Jarell Quansah (Leverkusen, 35 000 000)

Kölcsönbe: Vítezslav Jaros (Ajax)

MANCHESTER CITY

Érkezett: Tijjani Reijnders (Milan, 55 000 000), Rajan Ait-Nuri (Wolverhampton, 36 800 000), Rayan Cherki (Lyon, 36 500 000), Marcus Bettinelli (Chelsea, 2 400 000), Sverre Nypan (Rosenborg, 15 000 000)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (Ipswich), Issa Kaboré (Werder Bremen), Josh Wilson-Esbrand (Stoke City), Kyle Walker (Milan), Juma Bah (Lens)

Távozott: Yan Couto (Dortmund, k. u. v., 20 000 000), Kevin De Bruyne (Napoli, i.), Scott Carson (szl.), Kyle Walker (Burnley, 5 780 000), Máximo Perrone (Como, 13 000 000)

Kölcsönbe: Juma Bah (Nice)

MANCHESTER UNITED

Érkezett: Matheus Cunha (Wolverhampton, 74 200 000), Diego León (Cerro Porteno, 4 000 000), Chido Obi (Manchester United U18), Tyler Fredricson (Manchester United U21)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Chelsea), Antony (Betis), Marcus Rashford (Aston Villa), Tyrell Malacia (PSV)

Távozott: Jonny Evans (visszaavonult), Christian Eriksen (szl.), Victor Lindelöf (szl.)

NEWCASTLE UNITED

Érkezett: Antonito Cordero (Málaga, i.), Anthony Elanga (Nottingham, 61 400 000)

Kölcsönből vissza: Harrison Ashby (Queens Park)

Távozott: Lloyd Kelly (Juventus, k. u. v., 17 200 000), Jamal Lewis (szl.), Callum Wilson (szl.), John Ruddy (szl.), Sean Longstaff (Leeds United, 13 800 000)

NOTTINGHAM FOREST

Érkezett: Jair Cunha (Botafogo, 12 000 000), Igor Jesus (Botafogo, 11 600 000)

Kölcsönből vissza: Marko Stamenic (Olympiakosz), Omar Richards (Rio Ave), David Carmo (Olympiakosz), Matt Turner (Crystal Palace), Emmanuel Dennis (Blackburn), Josh Bowler (Luton), Lewis O’Brien (Swansea), Tyler Bindon (Reading)

Távozott: Andrew Omobamidele (Strasbourg, k. u. v., 10 500 000), Jonathan Panzo (Rio Ave, k. u. v., i.), Harry Toffolo (szl.), Wayne Hennessey (visszavonult), Anthony Elanga (Newcastle United, 61 400 000), Ramón Sosa (Palmeiras, 12 500 000), Danilo Oliveira (Botafogo, 23 000 000)

Kölcsönbe: Tyler Bindon (Sheffield United)

Kölcsönből vissza: Álex Moreno (Aston Villa)

SUNDERLAND AFC

Érkezett: Enzo Le Fée (Roma, k. u. v., 23 000 000), Habib Diarra (Strsbourg, 31 500 000), Csemszdin Talbi (Club Bruges, 20 000 000), Reinildo Mandava (Atlético Madrid, i.), Simon Adingra (Brighton, 24 400 000), Noah Sadiki (Union SG, 17 000 000)

Kölcsönből vissza: Pierre Ekwah (Saint-Étienne), Timothée Pembélé (Le Havre), Nectarios Triantis (Hibernian), Nazarij Ruszin (Hajduk Split), Abdoullah Ba (Dunkerque), Adil Aouchiche (Portsmouth)

Távozott: Jobe Bellingham (Dortmund, 30 500 000), Tom Watson (Brighton, 12 000 000)

Kölcsönbe: Adil Aouchiche (Aberdeen)

Kölcsönből vissza: Salis Abdul Samed (Lens)

TOTTENHAM HOTSPUR

Érkezett: Mathys Tel (k. u. v., 35 000 000), Kevin Danso (Lens, k. u. v., 25 000 000), Luka Vuskovic (Hajduk Split, 11 000 000), Mohammed Kudus (West Ham, 63 800 000), Takai Kota (Kawasaki Frontale, 5 800 000)

Kölcsönből vissza: Jang Min Hjok (Queens Park), Alfie Devine (Westerlo), Manor Szolomon (Leeds), Ashley Phillips (Stoke City), Alejo Veliz (Espanyol), Bryan Gil (Girona)

Távozott: Pierre-Emile Höjbjerg (Marseille, k. u. v., 13 500 000), Sergio Reguilón (szl.), Fraser Forster (szl.)

Kölcsönbe: Alejo Veliz (Rosario)

Kölcsönből vissza: Timo Werner (RB Leipzig)

WEST HAM UNITED

Érkezett: Jean-Clair Todibo (Nice, k. u. v., 40 000 000), El Hadji Malick Diouf (Slavia Praha, 22 000 000)

Kölcsönből vissza: Najef Aguerd (Sociedad), Kurt Zouma (Al-Orobah), Maxwel Cornet (Genoa)

Távozott: Vladimír Coufal (szl.), Lukasz Fabianski (szl.), Danny Ings (szl.), Aaron Cresswell (Stoke City, i.), Kurt Zouma (szl.), Michail Antonio (szl.), Mohammed Kudus (Tottenham, 63 800 000)

Kölcsönből vissza: Carlos Soler (PSG), Evan Ferguson (Brighton)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

Érkezett: Jörgen Strand Larsen (Celta Vigo, k. u v., 23 000 000), Jhon Arias (Fluminense, 17 000 000)

Kölcsönből vissza: Hugo Bueno (Feyenoord), Ki-Jana Hoever (Auxerre), Fábio Silva (Las Palmas), Chiquinho (Mallorca), Joe Hodge (Huddersfield Town)

Távozott: Matheus Cunha (Manchester United, 74 200 000), Rajan Ait-Nuri (Manchester City, 36 800 000), Pablo Sarabia (Al-Arabi, i.), Craig Dawson (szl.), Nélson Semedo (szl.)

Kölcsönbe: Tommy Doyle (Birmingham City), Chiquinho (Alverca), Nasser Djiga (Rangers), Joe Hodge (Tondela)

Kölcsönből vissza: Carlos Forbs (Ajax)

Vastaggal az elmúlt két hét átigazolásai, lezárva szombaton délben.