Arne Slot: Klopp több jó tippet is adott nekem

A holland edző kifejtette, hogy van hasonlóság az ő és Klopp stílusa között, példaként a labdabirtoklás és az intenzív játék említhető, de az utolsó pillanatos fordítások is jellemezték a Liverpool és a Feyenoord játékát is. Slot szót ejtett arról is, nem zavarja, hogy nem menedzser, hanem vezetőedző a titulusa Liverpoolban, hiszen Hollandiában is ez volt a szokás: „vezetőedzőként teljes mértékben bele tudok menni azokba a dolgokba, amiket szeretnék végrehajtani. Dolgozni és a lehető legjobban felkészíteni a csapatot, emellett én és Richard együtt fogunk dolgozni, amikor az átigazolásokról van szó.”

Sipke Hulshoff is Slot edzői csapatának tagja lesz, akivel korábban a Feyenoordnálés a cambuur Leeuwardennél is együtt dolgozott, továbbá érkezik Ruben Peeters is, aki a csapat erőnlétéért felel majd. A kapusokkal Fabian Otte fog dolgozni, aki jelenleg a Copa Américán résztvevő Amerikai Egyesült Államok csapatát segíti, korábban a Mönchengladbachnál volt. Klopp távozása előtt Slot nem kereste fel a játékosokat, azóta viszont már többekkel beszélt, először a csapatkapitányt, Virgil van Dijkot kereste meg.

„Az előszezonban minden arról szól, hogy a játékosok fittek legyenek, és hogy a játékötletedet, a játékmodellt elsajátítsák a játékosok. A játékstílus nem lesz teljesen más. Készen kell állnunk az első meccsre, az Ipswich elleni idegenbeli találkozóra.” – értekezett Slot az idénykezdés kapcsán, hozzátéve, hogy szeretné, ha az előző idényben szerzett 82 pont fölé jutna a Liverpool. „Jó a csapat, remek játékosokkal, szeretnénk a Liverpoolt a harmadik helyén magasabban látni, ez a jelenlegi kihívás, amivel szembe kell néznünk.”